Entra nel negozio del centro commerciale Morbella con uno scooter rubato usandolo come ariete. Poi porta via 1500 euro in contanti dal registratore di cassa.

Il furto è avvenuto il 19 gennaio scorso e oggi i carabinieri hanno eseguito nei confronti di un 27enne di Latina una misura cautelare: l’uomo è finito ai domiciliari per il furto.

Lo Scarabeo 150 è poi risultato rubato il 7 gennaio precedente in viale Le Corbusier, a Latina, ad un imprenditore locale.

L’analisi delle immagini del sistema di video sorveglianza e l’approfondita conoscenza del territorio da parte dei militari ha consentito, nel giro di pochi giorni di risalire ad uno dei responsabili che veniva individuato grazie ad un particolare tipo di scarpe da ginnastica che indossava durante il colpo.

Il 10 febbraio scorso è stato sottoposto a perquisizione domiciliare nel corso della quale è stato trovato e sequestrato il paio di scarpe e l’abbigliamento indossati durante il furto.