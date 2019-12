L’urbanistica a Latina resta impantanata nella totale assenza di pianificazione e programmazione.

Il capoluogo di provincia sta perdendo importanti opportunità di crescita e sviluppo sostenibile.

Tra queste, quella offerta dalla legge regionale sulla rigenerazione urbana che alcuni Comuni hanno già adottato.

Una legge che ha quale obiettivo la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, il recupero dei quartieri e delle aree degradate, il limitare il consumo del suolo e l’aumentare la sicurezza sismica degli edifici, nonché l’efficientamento energetico.

“Il Comune di Latina, invece di intervenire in una logica di prospettiva futura, di pianificazione globale in materia, oltre che di condivisione in consiglio comunale – spiega il portavoce di Fratelli d’Italia a Latina, Gianluca Di Cocco – continua imperterrito ad approvare, come è accaduto per il caso Q3 ed ora per la superficie del cinema Giacomini, lo strumento delle varianti in giunta. Siamo felicissimi che si investa nel centro storico, è sicuramente un bene per l’intero indotto, ma oltre ad attendere che il privato si faccia avanti, l’ amministrazione comunale deve promuovere un’azione per spiegare nel dettaglio ai cittadini le opportunità contenute nella legge, oltre a dare vita ad un piano di sviluppo generale“.

Insomma, non si può più continuare a navigare a vista.

A febbraio scorso ed a settembre già si era affrontato la problematica sui ritardi.

“L’articolo 3 della Legge Regionale parla chiaro – interviene il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Raimondo Tiero – i Comuni, con una o più deliberazioni di consiglio comunale, individuano anche su proposta dei privati ambiti territoriali urbani nei quali, in ragione delle finalità, sono consentiti previa acquisizione di idoneo e valido titolo abilitativo il permesso di costruire per interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica, o interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti con il riconoscimento di una volumetria o di una superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti”.

Un’opportunità insomma che il Comune di Latina, governato dal sindaco Coletta e da Lbc, continua a non cogliere.

“Quella che dovrebbe un’opportunità per tutti si sta targhettizando sull’iniziativa del singolo. Si continua con le scelte improvvisate e non si riesce ad avere un barlume di luce sul dove vogliono portate il centro storico e tanti quartieri di Latina. Per questo tramite il consigliere Raimondo Tiero – conclude Di Cocco – chiederemo un ennesima commissione urbanistica per diramare una volta per tutte questa matassa”.