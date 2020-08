“”E’state, nonostante tutto”, un altro buco nell’acqua dell’amministrazione targata Lbc”.

Si apre così il commento del consigliere comunale di Fratell d’Italia a Latina, Matilde Celentano, rispetto alla notizie del mancato finanziamento del progetto da parte della Regione Lazio .

I punteggio non sarebbe stato sufficiente, infatti, a far salire la proposta in alto alla graduatoria tanto da rientrare nell’Olimpo delle risorse disponibili.

“Solo l’ultimo segno tangibile di azioni sconclusionate, facendo eco alle dichiarazioni del consigliere Fabio D’Achille, presidente della commissione Cultura, che ne fa una questione di “probabilità”. Come un gioco della ruota il cui risultato è affidato alla casualità. Una stagione da dimenticare, l’ultima di questa esperienza amministrativa. L’estate volge al termine e il bilancio è pessimo. Per la quarta stagione consecutiva ho auspicato un avvio di stagione con un accesso al mare garantito per tutti. E invece, ancora una volta, abbiamo assistito a lavori di manutenzione delle passerelle a passo di gambero, con interventi negli ultimi giorni di agosto”.

La lista è lunga, si va dal ponte del Mascarello chiuso e riaperto la scorsa settimana, a metà agosto, e solo a pedoni e ciclisti passando per lo stato di degrado delle passerelle di accesso alla spiaggia fino al caso Rio Martino.

“Sembra il teatro dell’assurdo. Ma è tutto vero, come vero che l’autunno è alle porte e ancora una volta non c’è traccia di un ripascimento sistematico a tutela della costa sottoposta alla furia delle mareggiate e dell’erosione. L’estate del Covid è stata compensata da un fiume di fondi sovracomunali. Cito ad esempio i 340mila euro per il monitoraggio delle spiagge e i 30mila euro per la fruizione “sicura, accogliente e inclusiva” delle stesse. Mi chiedo però se i servizi siano stati all’altezza. Troppe lamentale hanno funestato anche questa stagione balneare avviata con le dimissioni dell’assessore all’Ambiente Roberto Lessio travolto dall’ennesima mareggiata”.

Tutti elementi che hanno contribuito, nell’incertezza legata alla pandemia, a fare di quello che doveva e potrebbe essere un punto di forza solo un vaso di Pandora.

“Cosa è cambiato per la Marina di Latina con l’avvento dell’assessore Dario Bellini? Nulla di nuovo all’orizzonte se non che l’amministrazione a guida del sindaco Damiano Coletta abbia rimescolato le carte nei servizi comunali, togliendo all’Ambiente le competenze sul demanio marittimo affidandole al nuovo servizio Trasporto, mobilità, piste ciclabili e appunto Marina. A meno di un anno dalla conclusione di questa consiliatura un altro giro di valzer all’interno della macchina amministrativa, cambi ai vertici e conseguenti rallentamenti. Per fortuna – conclude la Celentano – siamo agli sgoccioli di questa esperienza amministrativa e la prossima stagione estiva avrà una regia diversa.