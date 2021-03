Una richiesta di soccorso arrivata direttamente al 112 faceva intervenire, ieri sera, i carabinieri del Nor – Sezione Radiomobile di Latina in via Corridoni.

Sul posto veniva identificato un 25enne di origine algerina che dichiarava di essere stato aggredito da altri cinque connazionali allontanatisi poco prima dell’arrivo della pattuglia dell’arma.

L’uomo, che appariva in evidente stato di alterazione da abuso di alcol, alla richiesta dei militari di esibire i documenti di identità, si rifiutava spintonando più volte i carabinieri, che riuscivano comunque a bloccarlo accompagnandolo presso gli uffici del comando arma ove sopraggiungeva personale del 118 per le cure del caso.

A conclusione degli accertamenti si procedeva a denunciare all’autorità giudiziaria il suddetto, per i reati di violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.