Un’estate all’insegna delle incognite e della non più rinviabile esigenza di rilancio.

E’ quella che si prospetta a Latina ma anche nel resto d’Italia. Il tema è stato al centro di della seconda puntata della rubrica “La città che vorrei” a cura della Lega di Latina.

Sono intervenuti il capogruppo del Carroccio in consiglio regionale del Lazio, Angelo Tripodi, che ha illustrato le battaglie della Lega in Regione su temi fondamentali come la Bolkestein e il problema del ripascimento della costa.

Mirato l’intervento del dirigente nazionale Assobalneari Confindustria e presidente dell’associazione Mare di Latina, Massimo Perin, che ha spiegato le vere esigenze di un settore che oggi può e deve essere al centro della nostra economia, nonostante l’ immobilismo dell‘amministrazione comunale.

Inoltre i consiglieri comunali della Lega, Massimiliano Carnevale e Vincenzo Valletta, hanno esposto le problematiche rappresentate da chi in Consiglio Comuale fa opposizione e quali sono state le proposte avanzate in quella sede dalla Lega di Latina: dal Piano utilizzo arenile, ai servizi dalle infrastrutture come l’area Vasco de Gama, fino alle problematiche legate al ponte Mascarello.

Ha concluso poi l’incontro il coordinatore comunale, Armando Valiani, che ha concentrato il proprio intervento sulla richiesta, a chi in questo momento sta governando la città, di un ulteriore impegno sulla semplificazione e la sburocratizzazione delle attività del mare.

“Su un bacino regionale di 36.000 aziende la provincia di Latina conta il 10% del settore con circa 11.000 lavoratori impiegati. Non ci possiamo dunque permettere di non raccogliere la sfida che ci è stata lanciata dal Covid 19 e dobbiamo assolutamente trovare nuove soluzioni per ridisegnare una vera fruizione del litorale mettendo al centro tutte quelle attività che vivono il mare: balnerari, campeggi, attività di ristorazione, albergatori. Ma questo – ha concluso Valiani – lo dobbiamo proporre alla città per 365 giorni e non per poche settimane l’anno”.