VITTIMA: Pronto?

BIANCOLINO: Mamma?

VITTIMA: Dimme

BIANCOLINO: Stavi dormendo?

VITTIMA: Eh?

BIANCOLINO: stavi a dormì?

VITTIMA: non ho capito Gianlù

BIANCOLINO: stavi dormendo?

VITTIMA: eh stavo a letto ancora

BIANCOLINO: ho capito, senti ma, stamattina noo, all’indirizzo tuo, me doveva arrivare una raccomandata dell’assicurazione in “busta bianca”

VITTIMA: mh …

BIANCOLINO: però non è ill.. . il postino, è il privato, Andrea De Luca si chiama, non è che t’ha bussato che non l’hai sentito?

VITTIMA: ma se bussa che devo fa, mi devo alzà n’altra volta?

BIANCOLINO: no a ma, se bussa eh ti deve consegna‘, na “busta bianca” no, che mi serve a me per incassa‘ l’assegno capito, mi è arrivato un risarcimento da macchina, sti soldi li stavo aspetta‘ dall’anno … capito?

VITTIMA: vabbe‘ vediamo ci riesco a piglia‘ io Gianlu‘

BIANCOLINO: eh tranquilla mà

VITTIMA: vabbe‘

BIANCOLINO: mo lo chiamo poi ti chiamo io più tardi

VITTIMA: non me chiama‘ che mi fai fa le corse e cado

BIANCOLINO: a ma non ho sentito niente, ripeti

VITTIMA: vabbene

BIANCOLINO: vabbene? Se ti bussa la prendi tu capito?

VITTIMA: me sembra che non sia la voce tua, come mai?

BIANCOLINO: a ma so io sto solo che raffreddato nient’altro

VITTIMA: do‘ sei?

BIANCOLINO: mi sento tutto raffreddato mi fa male la gola capito

VITTIMA: beh statte attento Gianlù

BIANCOLINO: eh lo so mo passo n’attimo dalla farmacia vedo un po‘ …

VITTIMA: non mi fa più alza‘ che non mi fa bene con ‘ste cadute

BIANCOLINO: eh lo so …

VITTIMA: mh

BIANCOLINO: infatti me sento male con la gola che non riesco nemmeno a parlà, vabbè

VITTIMA: sì

BIANCOLINO: senti mamma se ti bussa la prendi tu capito? E’ importante

VITTIMA: se bussa la prendo io

BIANCOLINO: si è il privato si chiama Andrea De Luca, non te lo dimenticare capito?

VITTIMA: Andrea De Luca?

BIANCOLINO: De Luca si è l’incaricato dell’agenzia delle assicurazioni, capito?

VITTIMA: vabbè, vabbè

BIANCOLINO: vabbene, a più tardi ma …..

COMUNICAZIONE TELEFONICA

del 28 gennaio 2020 alle 10

VITTIMA: Pronto

BIANCOLINO: Mamma, sono Gianluca

CAMILLACCI: Dimmi

BIANCOLINO: Allora mamma… eeeh… De Luca mi ha detto che dieci minuti e ti porta la raccomandata … no…

VITTIMA: Uhm… ma perchè parli così?

BIANCOLINO: Perchè sto in banca mamma…

VITTIMA: ah

BIANCOLINO: Ascolta, io solo che….gli dovevo pagare

VITTIMA: Andrea De Luca

BIANCOLINO: Si Andrea De Luca, gli dovevo pagare quattromila e duecento euro… no…

VITTIMA: Quanto gli dovevi pagà

BIANCOLINO: Quattromila e duecento euro che è la loro percentuale… perche ho preso l’assegno…

VITTIMA: Mbè

BIANCOLINO: De sedicimila euro… capito

VITTIMA: No… non ho sentito niente Gianlu…

BIANCOLINO: Allora, io ho avuto un risarcimento di sedicimila euro, dall’assicurazione … solo che gli devo pagà la percentuale loro … che è di…

VITTIMA: Va bè… ma è una cosa che devi fa tu questa, Guianlu

BIANCOLINO: Si, lo so mamma, solo che io sto in banca no… e i soldi … la somma la dovevo prenotare e non ci riesco… tu c’hai soldi in casa?

VITTIMA: E… no Gianlu, quelli che c’ho… ma non mi posso mette a scartabellà…

BIANCOLINO: Non ho capito

VITTIMA: Capito!

BIANCOLINO: Cosa!… quanto c’hai mamma? Te li riporto io dopo…

VITTIMA: Ma che ne so Gianlu… mo devo vedè

BIANCOLINO: Eh’ conta un attimo tutto quello che hai… dai… ti aspetto al telefono

VITTIMA: Non me dà st’incarico Gianlu però…

BIANCOLINO: Mamma è importante… hai capito, è un anno che stò aspettà sti soldi… dai…

… il Biancolino parla in sottofondo con un terzo …

VITTIMA: Pronto

BIANCOLINO: Mamma dimmi

VITTIMA: E c’ho in una busta, adesso li conto, aspetta un po‘…

BIANCOLINO: Si va bene dai

… la vittima conta i soldi …

VITTIMA: Pronto

BIANCOLINO: Mamma

VITTIMA: E’… avrò quattro mila Gianlu

BIANCOLINO: Quattromila euro… hai contato bene mamma?

VITTIMA: E’, mò riconto

BIANCOLINO: Bene… ricontali dai… conta, metti mille… duemila… hai capito?

… la vittima conta i soldi …

VITTIMA: Gianlu‘…

BIANCOLINO: Mamma

VITTIMA: Ma vieni tu a pigliarli sti soldi?

BIANCOLINO: Viene Gianluca… viene… Andrea De Luca… capito… mo ti… telefona, gli ho dato il numero tuo … mamma

VITTIMA: …(incomprensibile) … te dico, quattro e cinque sono…eh’

BIANCOLINO: Come sono?

VITTIMA: Quattro e cinque?

BIANCOLINO: Quattromila e cinque… va benissimo allora… ce l’hai la busta?… no… mettili dentro, lui ti fa uno squillo…

VITTIMA: mo vediamo si

BIANCOLINO: Eh’… mamma ascolta…

COMUNICAZIONE TELEFONICA

del 28 gennaio 2020 alle 10:17

VITTIMA: Pronto

BIANCOLINO: Mamma…è sceso?

VITTIMA: Ecco, sta scendendo tuo padre…un attimo

BIANCOLINO: Mi sta chiamando … ha detto che sta da dieci minuti di sotto

VITTIMA: Va bè, posso attaccà….

BIANCOLINO: Mamma… non attaccare… non attaccare mamma… dai

… si sente la voce della vittima in sottofondo …

BIANCOLINO: Mamma… mamma….. .. .. mamma… mamma…mamma…mamma…

VITTIMA: Gianlu

BIANCOLINO: Ma… è sceso?

VITTIMA: Si…. ecco sta scendendo tuo padre

BIANCOLINO: Ah… si dai

VITTIMA: Quattro e cinque?

BIANCOLINO: Si… non attaccare mamma che ho bisogno del pin della busta, capito?

VITTIMA: Si

BIANCOLINO: Non attaccare… non attaccare…

VITTIMA: Va bene

BIANCOLINO: Aspetto papà che sale…. ecco… ma…