Numeri da capogiro quelli del coronavirus in provincia di Latina.

Un’emergenza che non si registrava da mesi e così, il reparto di malattie infettive del Goretti di Latina è andato in sofferenza. Tutti occupati i 18 letti disponibili.

Per questo motivo, i vertici della Asl di Latina hanno deciso di trasformare l’ex reparto di urologia in un’area covid. Proprio ieri vi sono stati trasferiti altri nove positivi che portano il numero totale dei ricoverati per covid al Santa Maria Goretti a 27.

Ci si prepara al peggio, quindi, anche se il peggio sembra ormai arrivato. Anche a causa dei tanti, tantissimi tamponi effettuati, settembre sarà ricordato come il mese del record di contagi.

Ricordiamo che il provincia di Latina sono in tutto 1.165 i casi accertati. 494 persone sono ancora positive e 421 trattate a domicilio.