Il trasporto pubblico locale a Latina continua a viaggiare sull’onda dell’assoluta approssimazione.

A sottolinearlo il consigliere comunale della Lega, Vincenzo Valletta, che da mesi tenta di avere delle risposte da parte dell’amministrazione Coletta sulle problematiche che attanagliano non solo i cittadini ma anche i lavoratori.

“La rivoluzione che il sindaco Coletta e la sua giunta hanno annunciato e poi promesso in questi quattro anni di governo non è stata mai attuata. A peggiorare la situazione la mancanza di controllo nei confronti del nuovo gestore, dell’attuazione di quanto previsto nel capitolato d’appalto. Oggi a farla da padrone restano i disagi e le inadempienze che pesano come macigni sui lavoratori e sulla qualità ed efficienza del servizio che, soprattutto in una fase tanto delicata come questa legata all’emergenza Covid, dovrebbe essere il fiore all’occhiello di un’amministrazione comunale”.

In questi mesi sono stati aumentati i costi dei biglietti a carico dei cittadini ma il servizio offerto è rimasto identico a quello del passato.

“I potenziamenti previsti dai km aggiuntivi del bando non hanno ancora visto la luce e le criticità, come il sovraffollamento e l’inadeguattezza numerica, che riguardano le corse sulle linee da Latina centro alla stazione e da Latina ai Borghi e alle scuole e viceversa si sono solo acuite. Sulle corse da e per il mare, nonostante la stagione estiva sia ormai iniziata, non si sa ancora nulla. In questi mesi di emergenza ed in vista della ripartenza un sindaco ed una giunta che si rispettino avrebbero dovuto programmare una rimodulazione del servizio per dare risposte ai cittadini in termini di efficienza, sicurezza e utili ad evitare contingentamenti pericolosi in questa particolare fase storica di convivenza con il virus”.

Per non parlare del rispetto dell’impegno assunto per la creazione di un nuovo e sicuro deposito degli autobus più volte promesso ma mai messo in funzione.

“Passaggio quest’ultimo che sta creando altri disagi ai lavoratori il cui grido di allarme questa amministrazione, nonostante i solleciti che ho avanzato in commissione trasporti e in consiglio comunale, continua a non voler ascoltare. Tutte queste tematiche le riporterò, di nuovo in commissione trasporti dove mi auguro di ricevere qualche risposta chiara da parte dell’assessore competente in materia. Perché oggi l’unica cosa certa è che Lbc e Coletta stanno spingendo tanto – conclude Valletta – per mandare i cittadini in monopattino solo perché non sanno come gestire il trasporto pubblico locale. I cittadini e i lavoratori meritano servizi efficienti e sicuri non promesse di rivoluzioni inesistenti”.