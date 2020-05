Circa 4 chili di droga e 40.000 euro in contanti. Questo il bottino che questa mattina è stato trovato dagli agenti della squadra volante di Latina e che ha portato all’arresto di due persone.

Gli agenti questa mattina hanno proceduto al controllo di un’auto. L’uomo alla guida, che si stava recando a lavoro, si è mostrato subito insofferente e nervoso tanto da spingere i poliziotti alla perquisizione personale.

Nel corso delle verifiche è risultato che l’uomo aveva addosso diversi grammi di hashish.

La perquisizione è stata quindi estesa anche all’attività commerciale dove l’uomo si stava recando a lavoro, (attività gestita dai suoi familiari) e dove, nascosta all’interno di un armadietto nello spogliatoio, hanno rinvenuto 3 kg di hashish accuratamente diviso in confezioni sottovuoto di cellophane, 150 grammi di marijuana e 50 grammi di cocaina.

Sempre nello stesso armadietto, all’interno di una grossa sacca, gli agenti della Polizia di Stato hanno scoperto circa 40.000 euro in banconote di diverso taglio, tutto denaro diviso e contenuto nelle stesse buste di cellophane utilizzate per il confezionamento della droga sequestrata.

Nel corso della stessa perquisizione i poliziotti hanno anche rinvenuto la macchina utilizzata per confezionare le buste che contenevano sia la droga che il denaro, e tutto il materiale per il confezionamento della droga: un bilancino di precisione, forbici, un grosso coltello ed anche una pistola scacciacani priva del tappo rosso.

Inoltre, gli uomini della Questura di Latina, hanno anche rinvenuto e sequestrato un’agendina dove l’uomo teneva una minuziosa contabilità.

L’uomo, di 39 anni, pregiudicato, è stato arrestato per possesso e detenzione ai fini di spaccio di droga e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di essere portato in carcere.

Sempre nel corso della stessa operazione è stato denunciato un 26enne risltato collaboratore dell’uomo arrestato e trovato in possesso di circa 60 grammi di marijuana.