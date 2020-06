Tragedia sfiorata in uno stabile di via Londra a Latina. La cabina di un ascensore è precipitato nel vuoto con una persona all’interno che, per fortuna, non sarebbe rimasta ferita in modo grave.

L’uomo è stato trasferito all’ospedale Santa Mara Goretti di Latina dove sta effettuando tutta una serie di esami per scongiurare lesioni gravi e non visibili.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Si indaga per comprendere quale possa essere stata la ragione che ha portato al gravissimo incidente.

In merito all’incidente, intanto è arrivata una nota dell’Ater di Latina che ha specificato come “Il sistema ha funzionato come previsto entrando in modalità di sicurezza per l’uso anomalo che se ne stava facendo. La cabina era stata impegnata oltre che dalla persona interessa anche con una tavola da surf di importante ingombro, il cordino di sicurezza della tavola (quello che aggancia il surfista) è rimasto incastrato nella chiusura della porta ed il sistema è entrato in blocco come doveva mettendo in sicurezza chi lo impegnava;

La manutenzione dell’impianto e le revisioni sono state regolari e l’impianto, anche nel caso di specie, ha funzionato come previsto”.