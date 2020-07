Tragedia in pieno centro a Latina. Un uomo questa mattina intorno alle 9:30 si è improvvisamente accasciato a terra all’altezza di viale Italia.

Immediato l’arrivo dell’ambulanza e del personale dell’Ares 118 che hanno tentato in ogni modo di rianimarlo.

Per lui non ci sarebbe stato nulla da fare. Un malore non gli avrebbe dato scampo.