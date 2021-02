Il “Laboratorio identità futuro” ha organizzato per domani, lunedì 8 febbraio, alle 18.30, un webinar sulla pagina Facebook dell’associazione. L’obiettivo è quello di “uscire dalla pandemia e disegnare una Latina che torni ad essere protagonista”.

All’incontro parteciperanno il presidente del Laboratorio Identità Futuro Stefano Vali, il parlamentare europeo Salvatore De Meo, il presidente della Confartigianato provinciale di Latina Salvatore Alovisi, il direttore nazionale di Assoturismo Confesercenti Corrado Luca Bianca, il presidente di Confesercenti Lazio Valter Gianmaria, il presidente di Unindustria Latina Pierpaolo Pontecorvo e la consigliera comunale di Latina Giovanna Miele. A moderare l’incontro Aldina Nunziata.

“L’evento – spigano gli organizzatori – vuole accendere i riflettori sulla necessità per Latina di iniziare a programmare e studiare i passaggi necessari per uscire dalla crisi innescata dall’emergenza Coronavirus. In particolare sarà necessario studiare le soluzioni migliori per sostenere quei settori che più di altri stanno soffrendo, come i pubblici esercizi, i bar e ristoranti e l’intero comparto turistico.

Latina ha però anche la necessità di tornare ad essere il faro della provincia pontina. Ed è qui che entra in gioco la politica, che deve ritrovare il coraggio delle scelte e provare a immaginare quella che sarà la Città tra 10 o 20 anni. Le basi andranno gettate adesso, nei prossimi anni, anche grazie alle risorse in arrivo dal Recovery Fund”.