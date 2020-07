40mila euro destinati alla cultura. A tanto ammontano le risorse che l’amministrazione comunale di Latina ha deciso, grazie anche al bando “Il Lazio delle Meraviglie”, investire nel settore.

A breve sarà pubblicata una manifestazione di interesse che punta a far confluire in un contenitore la mole di idee già pervenute e quelle che potranno aggiungersi nei prossimi giorni.

L’organizzazione del cartellone sarà affidata alla Pro Loco centro-lido. È quanto emerso dalla commissione cultura, presieduta dal consigliere LBC Fabio D’Achille.

“Sarà l’occasione per tornare a fare eventi in città dopo il grande stop causato dall’emergenza sanitaria. È chiaro – spiega D’Achille – che dovranno essere usate tutte le misure di contenimento del contagio, ma ci teniamo come amministrazione a far tornare a vivere la città. Individueremo varie location, pubbliche e private, scegliendo in particolare quei luoghi che presentano ingresso ed uscita differenziati. Tutte le forme artistiche saranno coinvolte e non sarà interessato solo il centro storico, ma lo saranno anche il mare e i borghi: la ripartenza delle arti deve coinvolgere tutta la città e i suoi spazi principali”.