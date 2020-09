Dopo la chiusura legata ad un caso di positività al Covid 19 torna operativo il Cup dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Da ieri, lunedì 14 settembre 2020, gli sportelli provvisoriamente collocati presso una tensostruttura antistante il Poliambulatorio ospedaliero (Lato via Achille Porfiri) saranno aperti al pubblico dal Lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 12.

Per ridurre gli accessi presso strutture sanitarie, si raccomanda comunque di utilizzare in via preferenziale per le prenotazioni il Call Center Regionale 069939 e i servizi di pagamento delocalizzati (Farmacie convenzionate, punti Sisal e Pagonline Regione Lazio)

In caso di accesso presso la struttura sanitaria si ricorda agli utenti il rispetto delle norme generali di sicurezza antiCovid-19:

Divieto di accesso in caso di temperatura superiore a 37,5° C e/o sintomi riferibili ad infezione da Sars Cov2 e/o provenienza da zone a rischio e/o contatti con persone Covid positive negli ultimi 14 giorni.

Rilevazione temperatura corporea tramite termometro ad infrarossi, a cura del personale addetto .

Obbligo di utilizzo delle mascherine e della sanificazione delle mani all’interno dei locali.