Un brutto incidente, che ha coinvolto tre autovetture, si è verificato nel pomeriggio di ieri a Latina

Le cause dello scontro sono tutt’ora al vaglio degli investigatori. Fatto sta che due auto in movimento, ed una terza che era parcheggiata, si sono scontrate in via Corridoni.

E’ probabile che la causa del sinistro sia da ricercare nella mancata concessione, da parte di uno dei conducenti, della precedenza.

Un impatto decisamente violento, tanto da costringere a chiamare i sanitari del 118 per il trasporto in ospedale dei feriti. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte sarebbe in pericolo di vita.