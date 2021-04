Sono stati condannati a 8 anni di reclusione ciascuno Emidio Cirolla e Stefano Miozzi, per il tentato omicidio ai danni di un uomo di Anzio avvenuto il 29 luglio 2020 a Latina. Questa mattina il giudice Giorgia Castriota, dopo una lunga camera di consiglio, ha emesso la sentenza.

Il pubblico ministero, Claudio De Lazzaro, aveva chiesto per i 2 imputati 10 anni di reclusione. Alla fine la decisione del giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Latina è stata più lieve.

Durante la scorsa udienza Cirolla e Miozzi avevano fornito una ricostruzione diversa rispetto a quella degli agenti della polizia stradale. “Non è stato un tamponamento – avevano detto – la persona offesa ha frenato all’improvviso e l’impatto, nonostante la frenata, è stato inevitabile”. L’avvocato Alessia Vita aveva depositato una perizia in questo senso e anche l’ordinanza relativa ad un procedimento penale che pende ad Udine sulla vittima, per fatti simili.

Il 29 luglio 2020 gli agenti della polizia stradale di Aprilia, sono intervenuti in via Campovivo, a Latina, dove era stato segnalato un grave incidente stradale. Nel sinistro erano coinvolte due autovetture e uno dei conducenti era stato elitrasportato presso l’ospedale San Camillo di Roma in gravissime condizioni.

Gli agenti hanno presto scoperto però che non si trattava di un semplice incidente, ma che l’autovettura condotta da un pregiudicato di Anzio era stata volontariamente tamponata e spinta fuori strada. Il responsabile sarebbe stato proprio il conducente del secondo veicolo poi identificato e arrestato.

Quest’ultimo, è stato poi appurato da testimonianze acquisite nel corso delle indagini, avrebbe estratto dal veicolo e trascinato sulla strada la vittima e lo avrebbe colpito ripetutamente con calci e pugni tanto da provocargli gravi lesioni. Poi era stato arrestato il 51enne Stefano Miozzi, che avrebbe partecipato al fatto.