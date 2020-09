Arrestato dai carabinieri per il reato di tentata rapina. Si tratta di un uomo di 54 anni di origine algerina, in Italia senza fissa dimora.

L’uomo aveva avvicinato una donna di 35 anni che si trovava in compagnia della mamma e, a seguito di minacce rivolte con violenza, ha tentato di strapparle la borsa che portava a tracolla.

L’immediata resistenza da parte della donna, lo ha costretto a desistere e a darsi alla fuga.

I militari, avviate subito le ricerche, lo hanno rintracciato e fermato. Riconosciuto dalla vittima quale autore della tentata rapina è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo fissato per oggi.