Operazione dei carabinieri di Latina ieri mattina. I militari della sezione radiomobile “traevano in arresto un cittadino originario del Gambia, 54enne, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” come si legge nel comunicato diffuso ieri.

L’uomo veniva notato mentre circolava a piedi assieme ad un’altra persona. Alla vista dei militari i due tentavano di darsi alla fuga, ma venivano bloccati.

Sottoposti a perquisizione personale, uno di essi, il cittadino straniero, veniva trovato in possesso di un involucro contenente sostanza stupefacente tipo marijuana per un perso complesso di grammi 88,84.

L’arrestato è stato ristretto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.