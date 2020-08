La petizione firmata da Latina bene comune per riaprire il teatro D’Annunzio di Latina ha scatenato un mare di polemiche.

Una petizione che, era difficile non saltasse agli occhi, Lbc ha praticamente rivolto a stesso implicitamente ammettendo anche il proprio fallimento.

Il tutto offrendo un assist non da poco all’opposizione che non ha perso l’occasione per rimarcare l’ossimoro.

“Coletta usa questo espediente per cui il Movimento Lbc, che esprime il sindaco e tutti gli assessori della Giunta a Latina, ha lanciato l’iniziativa di chiedere al Comune che amministra e quindi a se stesso la riapertura del teatro, indicando – spiegano il segretario comunale del Pd, Alessandro Cozzolino e il segretario provinciale di Latina, Claudio Moscardelli – come colpevole la burocrazia, ossia sarebbero i Vigili del Fuoco, nella parte dei cattivi. Dunque siamo oltre il ridicolo”.

Secondo gli esponenti del Pd, quindi, la vicenda del teatro rimasto chiuso per 5 anni è rappresentativo della giunta Coletta.

“Sindaco e assessori competenti dovrebbero solo dimettersi ma è un vocabolo che non conoscono. Dopo aver sbagliato tutto ciò che si poteva sbagliare, dopo ritardi, inconcludenza, addebiti ai Vigili del fuoco di inventare motivi per non riaprire, arriva la petizione a se stessi”.

Una frecciatina non manca di essere diretta alla somma investita per i lavori.

“Si vanta la giunta Coletta di aver speso la cifra di ben 600 mila euro per la messa a norma del teatro. Una cifra ridicola spesa in 5 anni. Ma davvero Coletta vuole rifilare questo bidone alla città? Latina non merita un sindaco così. Ora si cerca un colpevole indistinto ossia la burocrazia e poi si mettono in atto iniziative per spostare l’attenzione. Indicare la riapertura del teatro come simbolo di rinascita della città supera ogni immaginazione. Apprezziamo la sollecitazione di artisti di discutere concludono – sul teatro in termini progettuali. Siano pronti ma vogliamo notizie certe sulla riapertura. Le bacchettate che hanno distribuito gli assessori Di Francia e Ranieri a chi osa criticare sono fuori luogo. Chiedere scusa alla città sarebbe il minimo”.