La prenotazione è lo strumento per effettuare il tampone per lo screening o la diagnosi da Sars-Cov 2 ed evitare di fare lunghe file.

“Fino ad oggi, fatto salvo dove si sono verificati inevitabili incidenti tecnici, l’esperienza condotta deve essere considerata – spiega la Asl di Latina – di estrema soddisfazione. Le code e i tempi di attesa si sono ridotti notevolmente e, progressivamente, effettuare un tampone sta diventando un’operazione relativamente semplice per i cittadini. Si rileva, tuttavia, ancora qualche situazione di criticità per coloro che, nonostante la prenotazione indichi una fascia oraria nella quale recarsi al drive, si presentano molto in anticipo”.

Altra criticità, invece, riguarda il fatto che non tutti sono informati sulle modalità di funzionamento o di accesso. Per questo la Asl ha deciso di divulgare una sorta di vademecum illustrado tempi, modalità e luoghi in cui è possibile effettuare il tampone.

L’Azienda Sanitaria di Latina è dotata di quattro drive-in permanenti:

Latina ( ex Istituto Sani, viale Le Courbusier): aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18 e domenica dalle 9 alle 14;

ex Istituto Sani, viale Le Courbusier): aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18 e domenica dalle 9 alle 14; Aprilia (ss. Pontina, loc. Campoverde): aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 14;

(ss. Pontina, loc. Campoverde): aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 14; Priverno (Casa della Salute, via Madonna delle Grazie): aperto dal lunedì al sabato dalle dalle 9 alle 14;

(Casa della Salute, via Madonna delle Grazie): aperto dal lunedì al sabato dalle dalle 9 alle 14; Gaeta (ex ospedale Mons. Di Liegro): aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 14.

Per l’accesso ai drive-in, ai fini dell’effettuazione del tampone antigenico (test rapido) o molecolare in base alle indicazioni mediche, è necessario presentarsi con ricetta medica dematerializzata (PNR) e copia della scheda SERESMI, oltre a un documento di identità e il codice fiscale.

Il cittadino interessato, per accedere al drive-in deve procedere alla prenotazione accedendo al sito aziendale (www.ausl.latina) ovvero digitando il link direttamente sul browser (https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf) o scannerizzando con apposita app.