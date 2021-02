Striscia La Notizia a Latina davanti al centro di riabilitazione Erre-d vicino agli ospiti esclusi dalle terapie che in questi ultimi mesi si erano fatti sentire anche attraverso la voce di Latina Quotidiano.

Gimmy Ghione ha intervistato alcuni di loro che, per mancanza di fondi, non possono da dicembre continuare il loro percorso all’interno del centro. Sono oltre 100 gli esclusi che attendono che la Regione Lazio stanzi la somma necessaria a coprire le spese.

Il giornalista, vestito di nero e rigorosamente con la mascherina, è entrato nel centro per l’intervista con il responsabile. Poi si sposterà in Regione per chiedere chiarimenti. Il servizio potrebbe andare in onda già per la fine di questa settimana o la prossima.

Per ora ha portato la sua solidarietà alle persone presenti e in particolare alle mamme: “I bambini non devono restare indietro, anche io ho due figli e capisco le vostre preoccupazioni”.