Borgo Montello torna sul tavolo della conferenza dei servizi convocata dalla Regione Lazio per il 26 gennaio 2021.

La riunione verterà sulla decisione in merito all’ampliamento del sito di Latina su progetto avanzato dalla Ecoambiente.

Un’ipotesi quella dell’ampliamento, pari a 38mila metri cubi, del sito che ha visto la politica e l’amministrazione comunale di Latina prendere posizione seppur con tempi e modi diversi, che ha suscitato un forte dissenso e una presa di posizione negativa a causa soprattutto dell’alta percentuale di inquinamento in essere.

L’obiettivo era e resta infatti quello di procedere ad una bonifica del sito e questa dovrebbe essere la posizione che in conferenza dei servizi sarà portata proprio dal Comune di Latina.

Su tutto grava ancora la mancata decisione, nonostante i solleciti avanzati proprio dalla Regione Lazio, da parte della conferenza dei sindaci della scelta del sito idoneo alla realizzazione di un impianto per lo stoccaggio dei rifiuti.

Per capire quale sarà il destino di Montello non resta che attendere il 26 gennaio per quello che dovrebbe essere l’ultimo atto di una piéce che avanza tra mille ostacoli e molti tiori ormai da anni.