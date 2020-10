In data odierna l’assessore all’urbanistica del Comune di Latina, Francesco Castaldo ha ricevuto notizia, in seguito alla richiesta inoltrata dai suoi legali difensori, dell’avvenuta archiviazione del procedimento giudiziario riguardante la cosiddetta vicenda Q3.

L’amministrazione esprime piena soddisfazione rilevando che, alla prova delle verifiche giudiziarie, è emersa ancora una volta l’assoluta regolarità e trasparenza dell’operato della giunta e dei Servizi.

Tutto era nato a febbraio dello scorso anno con il blitz del Nipaf presso lo Sportello unico delle attività produttive (Suap), di Latina sempre per la variante Q3.

I carabinieri forestali avevano sequestrato, su decreto del sostituto procuratore della Procura di Latina, Giuseppe Miliano, tutta la documentazione relativa alla richiesta di realizzare le tre strutture commerciali, presentata dalla Latina Green Building.

Il gruppo consiliare di Latina Bene Comune da sempre ha sostenuto l’assessore all’urbanistica in questa vicenda, ed oggi è felice di poter trovare la conferma, certificata dalla decisione della Procura, di quanto sempre sostenuto: che non c’era nulla da temere, perché tutto era stato fatto nella piena correttezza amministrativa.

“Non ho mai avuto dubbi sull’operato dell’assessore. Mi aspettavo – commenta Celina Mattei, presidente della commissione Governo del territorio – che la vicenda si sarebbe conclusa con un nulla di fatto. La questione del Q3 era peraltro stata affrontata in più commissioni e già all’epoca fu chiarito in modo limpido ed in sede istituzionale tutto l’iter della pratica alla presenza sia dell’assessore che della segretaria generale Rosa Iovinella. Già allora non avevamo dubbi sulla bontà dell’operazione, oggi questo viene confermato dai magistrati”.

Lo stesso sindaco Coletta aveva detto di avere massima fiducia nell’operato di Castaldo.

“Di questa vicenda resta la violenza dell’attacco politico subìto – aggiunge il consigliere Marina Aramini – che di base avviene su tutti i fronti, ma che in quel caso venne esaltato oltremodo con una risonanza mediatica altissima e davvero poco rispondente alla realtà dei fatti, come oggi viene confermato da questa bella notizia che riguarda personalmente l’assessore Castaldo ma che coinvolge l’intera amministrazione, uffici compresi, da sempre attenta alla correttezza e alla trasparenza delle procedure amministrative. Mi pongo una domanda: si avrà ora la stessa eco? Spesso infatti dopo le inchieste che destano tanto clamore, soprattutto politico, restano insinuati ombre e dubbi. L’auspicio è che venga resa giustizia anche a questo livello”.