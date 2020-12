Non era solo un impianto industriale di altissima tecnologia. Non era solo cemento a ridosso del mare.

Era il sogno di uno sviluppo che aveva deciso di fare tappa a Latina con la realizzazione della centrale nucleare di Borgo Sabotino.

La centrale, la prima, fu costruita proprio a Latina, negli anni 50, precisamente nel 1958, quando l’Italia era leader mondiale del settore. I lavori di realizzazione durarono sette anni per un investimento di 270 milioni.

Allora era la più grande d’Europa ed usava una tecnologia sperimentale a uranio naturale, moderato con grafite, raffreddato a gas con anidride carbonica.

Restò in funzione, producendo circa 26 miliardi di chilowattora. I suo reattori furono spenti a seguito dell’esito del referendum sul nucleare del 1987.

Una beffa se si pensa che proprio a Latina, a ridosso di questa decisione, era stato costruito in quegli anni il primo prototipo italiano di reattore nucleare: il Cirene.

Costruito e collaudato per gran parte dei suoi componenti, Cirene (il nome è l’acronimo di CISE, il centro di ricerca di Milano dove il progetto fu messo nero su bianco, REattore a NEbbia, in riferimento al metodo di raffreddamento usato, una miscela bifase di acqua e vapore.

Le generazioni nate dopo il 1975 spesso guardando quella cupola bianca svettare al fianco del sito industriae della centrale nucleare pensavano, nell’immaginario che appariene ai bimbi, che lì fosse custodito il reattore.

La centrale di Latina è stata l’ultima delle quattro centrali nucleari italiane ad ottenere il decreto di disattivazione, emanato il 20 maggio 2020 dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Sono state così autorizzate le attività previste nella prima fase del programma generale di decommissioning dell’impianto, che riguardano lo smantellamento delle infrastrutture e l’abbassamento dell’edificio reattore da 53 a 38 metri. Con la disponibilità del Deposito Nazionale, sarà possibile avviare la seconda e ultima fase con lo smantellamento del reattore a gas grafite.

Certo è che con la centrale nucleare di Latina va a scmparire un pezzo importante della storia d’Italia di cui il territorio pontino era stato protagonista, che aveva visto intere famiglie migrare in questa terra dal nord Italia per costruire quello che sembrava un tassello determinante per lo svilupo energetico mondiale ma da cui il Bel Paese decise di prendere le distanze temendo per la salute dei cittadini e giocando, forse, su quelle strumentalizzazioni nate dopo gli incidenti nucleari ddimenticando che al confine con l’Italia il nucleare è vivo e vegeto quanto, eventualmente, pericoloso.