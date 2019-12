“Tu m’hai provocato e io me te magno”.

Potrebbe essere questa in estrema sintesi la reazione del centrodestra di Latina rispetto alle dichiarazioni di Lbc sul “caso via Roccagorga”.

A prendere la parola quelli che c’erano prima accusati da Lbc di aver creato un pasticciaccio sui piani particolareggiati le cui ricadute le stanno pagando a caro prezzo i cittadini.

“I consiglieri di Lbc continuano, sull’onda della presunzione, a vivere in un mondo tutto loro, lontano dalla realtà e l’unica cosa che sanno fare è addossare responsabilità a quelli che “c’erano prima”. Siamo consapevoli che in passato sono stati commessi errori, ma abbiamo la consapevolezza nel dire, con certezza, che in quattro anni, a differenza di Lbc che campicchia senza pianificazione alcuna, senza visione di città e del suo sindaco i problemi li avremmo sicuramente risolti e oggi i cittadini, non solo di via Roccagorga avrebbero festeggiato il Santo Natale molto più sereni”.

Questo il commento del portavoce di Fratelli d’Italia, Gianluca Di Cocco, del coordinatore provinciale di Forza Italia, Alessandro Calvi e del coordinatore comunale della Lega, Armando Valiani.

“Lbc e Coletta – spiegano all’unisono – privano la città di servizi primari, sottraggono ai cittadini la possibilità di pianificare il proprio futuro e agli imprenditori la capacità di investire, fosse per la gestione di un parcheggio come di una struttura balneare, o come la risoluzione di una problematica urbanistica, creando di fatto un serio danno alla collettiva tutta. Lbc e il suo capogruppo pensassero a dare risposte ai cittadini, senza fare morale a nessuno visto che fino a prova contraria per la questione Q3 hanno, sia l’assessore Castaldo che l’ex dirigente all’urbanistica Ferraro indagati”.

Le dichiarazioni della maggioranza che governa il Comune di Latina un risultato importante lo hanno ottenuto: rendere il centrodestra sempre più compatto ed intenzionato a dare una svolta concreta alla città.

“Spiegassero alla città i motivi per cui la Top Volley è stata “cacciata” da Latina, come mai la raccolta differenziata è ancora arenata, come è arenata la riqualificazione e la messa in sicurezza delle strade, il ripascimento, la Ztl, il decoro della città e si potrebbe andare avanti all’infinito. Bellini, facesse sapere alla città i motivi per cui, la maggioranza ha perso grosse opportunità economiche quali, il progetto “Metamorfosi” per lo sviluppo economico del litorale, pari a 825mila euro di finanziamenti, e ben 669mila euro, destinati alla realizzazione e completamento del Parco Vasco de Gama”.

A questo si aggiungono le costanti variazioni al bilancio che sembrano mirate a colmare lacune e dimenticanze piuttosto che rispondere ad una reale pianificazione.

“Lbc, Coletta e Bellini, se hanno realmente a cuore la città di Latina, ed hanno un briciolo di dignità, si dimettessero e la smettessero di incolpare dopo quattro anni gli altri, per nascondere all’opinione pubblica – concludono Di Cocco, Calvi e Valiani – le loro inefficienze e altrettanta scarsa capacità politica amministrativa”.