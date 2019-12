Il caso della palazzina di via Roccagorga resta al centro del dibattito politico a Latina.

Ad intervenire, dopo che la scorsa settimana è stata pubblicata l’ordinanza di demolizione e dopo che si è svolta una commissione trasparenza sul caso, sono i consiglieri di Lbc.

“Che non vi siano state ingerenze della politica negli uffici, è stato certificato dall’ultima commissione trasparenza, in cui sono state messe in fila alcune certezze. La prima è stata proprio questa. E non c’è stata alcuna opacità nella gestione della vicenda, come qualcuno ha tentato di fare credere all’opinione pubblica, a nostro avviso in modo scorretto, visto che il sindaco in ogni incontro indetto sulla questione è sempre stato volutamente assente. Chiunque sostenga il contrario lo deve dimostrare”.

Ad esaminare la questione sono stati ben quattro dirigenti, Passaretti, Daga, Cappiello e Di Leginio, che hanno preso decisioni diverse in modo del tutto autonomo.

“Quel modus operandi che ha distinto Latina in alcuni casi, nel passato, con politici che andavano a scuotere per il bavero i nostri funzionari e i nostri dirigenti per aggiustare le cose a loro piacimento, come hanno evidenziato alcune intercettazioni, non c’è più in questo Comune da quando siamo arrivati noi. E di questo siamo orgogliosi”.

Secondo la maggioranza che governa il Comune di Latina non esistono ricette facili per uscire da questa situazione, perché i piani non potevano essere portati in consiglio.

“E non esistono precedenti nel Paese che hanno fatto scuola. La realtà è complessa, qualunque decisione si prenda. È vero che i tempi sono stati lunghi, ma siamo di fronte ad un assurdo giuridico: prima si costruisce in piena legittimità, con tutti i permessi, e poi all’improvviso ci si ritrova fuori legge. Siamo tutti danneggiati – concludono – dal pasticcio che è stato fatto con i piani dalla precedente amministrazione di centrodestra“.