Vengono notati dalla polizia mentre su un motorino sono impegnati a scrutare gli interni delle attività commerciali.

Si tratta di due uomini incappati in alcuni controlli del territorio in pieno centro a Latina, tra via Isonzo e via Nino Bixio.

Gli agenti hanno tentato di fermarli per una verifica, ma i 2 sono fuggiti.

E’ stata allertata immediatamente la sala operativa, che ha portato le altre volanti presenti sul posto ma, considerata la guida spericolata dei fuggitivi che ha messo a repentaglio l’incolumità degli altri utenti della strada, i poliziotti hanno deciso di raggiungere direttamente l’abitazione dei due, che erano stati riconosciuti.

I due sono stati sorpresi mentre tentavano di nascondere il motorino, entrambi bloccati, sono stati identificati: si tratta di un 48enne e di un 49enne, appartenenti ad una nota famiglia rom.

Il veicolo era privo di assicurazione e il conducente non ha la patente di guida in quanto revocata. Immediata è scattata la denuncia.