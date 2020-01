Le strade di Latina sono un colabrodo.

I cittadini sono costretti ad un costante salto ad ostacoli per evitare le buche che costellano ogni angolo della città.

A peggiorare la situazione lo stato in cui versa la segnaletica orizzontale tra strisce pedonali ormai cancellate e poco visibili che mettono costantemente a rischio la sicurezza dei pedoni.

A denunciare alcune emergenze è Corrado Nacci, responsabile provinciale U.Di.Con., Unione per la difesa dei consumatori di Latina.

“Su viale Picasso e sulle strade secondarie – spiega Nacci – che si immettono sull’arteria si annidano i principali rischi per i pedoni causati dall’assenza di segnaletica orizzontale. Molti residenti del Quartiere Q3 ci hanno segnalato che, a seguito del rifacimento dell’asfalto su alcuni tratti di viale Picasso, è completamente sparita. In particolare all’altezza del bivio con via Goya l’assenza di strisce pedonali e stop, arreca notevole disagio ai pedoni che intendono attraversare la strada”.

L’Udicon ha scritto al Comune chiedendo di intervenire urgentemente per ripristinare la pertinente segnaletica orizzontale anche in virtù del passaggio di molti studenti, appartenenti alle limitrofe scuole dell’Istituto Comprensivo L. Da Vinci – G. Rodari.

“Il problema è molto serio – conclude Nacci – la segnaletica orizzontale in città è a dir poco deficitaria. Sono indispensabili interventi nelle zone sensibili e nelle vie più pericolose per i pedoni, ne va della sicurezza della circolazione. Il Comune deve farsi carico di tali criticità. Nel caso di viale Picasso e via Goya ad esempio è intollerabile che una volta riasfaltata la strada venga lasciata per mesi all’abbandono senza preoccuparsi di completare l’opera con il rifacimento delle strisce di attraversamento e i relativi stop per le automobili. Qui si gioca con la vita delle persone. Sarà nostra cura segnalare i punti più critici che richiedono degli interventi urgenti”.