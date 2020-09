Ieri sera, verso le 23, i poliziotti della Questura di Latina, a seguito di segnalazione fatta al 113, sono intervenuti in via Cialdini dove era stata segnalata la presenza di un cittadino straniero armato di coltello che minacciava alcuni ragazzi.

Giunti sul posto gli agenti lo hanno bloccato e disarmato. Gli operatori hanno quindi contattato la persona che aveva richiesto l’intervento, che raccontava loro che uno straniero poco prima aveva dato fastidio a dei ragazzi, che si trovavano in piazza San Marco.

I giovani, ascoltati a loro volta dagli uomini della Volante, hanno raccontato di essere stati costretti a fuggire perché inseguiti e minacciati con il coltello dall’uomo, completamente ubriaco.

L’uomo prima è stato accompagnato in Questura poi è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Goretti, per essere visitato.

Siccome privo di documenti, è stato identificato mediante l’intervento della polizia scientifica.

Si tratta di un cittadino indiano, di 23 anni, pregiudicato, titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Informato dei fatti il pubblico ministero di turno, lo straniero è stato denunciato per “minaccia e porto di armi o oggetti atti ad offendere” e, valutate le circostanze, il Questore di Latina ha emesso nei suoi confronti un decreto di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno.