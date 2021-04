Molto lavoro tra ieri e oggi per la polizia di Stato di Latina, col costante coordinamento della Procura della Repubblica di Latina guidata dal Procuratore Capo Giuseppe DE FALCO e dal Procuratore Aggiunto Carlo LASPERANZA.

Gli agenti sono dovuti intervenire, ieri, per dare esecuzione ad un’Ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di L.M. nato nel 1995.

“La misura cautelare costituisce l’epilogo di un’attività di indagine – si legge sul comunicato emesso dalla Questura di Latina – coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina che ha messo in evidenza come l’indagato, in numerose circostanze, abbia molestato la sua ex compagna, contattandola telefonicamente più volte al giorno, inviandole continuamente messaggi, anche in orari notturni, provocandole un perdurante stato d’ansia e di paura. Nonostante una precedente condanna per stalking, l’uomo aveva nuovamente ricominciato a perseguitare la ex compagna”.