Nuvole sempre più fosche si stanno sommando sulla imminente stagione balneare. Gli interrogativi sono tantissimi e sono tutti mirati a comprendere come coniugare la ripresa delle attività con le misure di prevenzione e riduzione del contagio da Covid 19.

Rendere compatibili distanze di sicurezza, procedure anti assembramento è tutt’altro che semplice.

“E’ necessario – interviene il consigliere comunale di Lbc e delegato del sindaco alla marina, Maria Grazia Ciolfi – individuare delle soluzioni per chi opera nel settore balneare, a prescindere dallo svolgimento o meno della prossima stagione. Come medico sto vivendo in prima linea la drammaticità di questo momento, al punto da trovare a volte quasi inopportuno o irrispettoso verso chi ha perso la vita o i propri cari a causa del coronavirus, parlare di fase di ricostruzione, di problemi economici, ma purtroppo siamo chiamati a farlo perché sono purtroppo un altro lato del dramma che stiamo vivendo ed occuparcene fa parte del nostro ruolo politico”.

La Regione Lazio si sta apprestando ad affrontare la cosiddetta fase

dell’emergenza.

Responsabilità e sicurezza per la tutela della salute dei cittadini è la priorità.

“Relativamente alla stagione balneare, nella speranza che sia consentito goderne, anche se in parte ed in modalità diversa, abbiamo il dovere di fornire tutto il supporto che l’amministrazione potrà dare affinché questa diversità possa diventare una opportunità e non necessariamente presentarsi nella sola accezione negativa. Siamo consapevoli della necessità di adottare tutte le misure possibili di sostegno per gli operatori balneari, ed abbiamo iniziato a ragionare su come sarà possibile ripensare ad una diversa ma allo stesso modo attrattiva e fruibile stagione balneare nel nostro litorale, anche precedendo quelle che saranno le direttive nazionali della fase 2 per farci trovare pronti se esse andranno in tal senso”.

Le domande ad oggi sono molte, le risposte per il settore poche.

“Nei giorni scorsi ho contattato gli operatori balneari per invitarli ad un incontro in videoconferenza per la prossima settimana, alla presenza del Sindaco e degli assessori competenti, per discutere di tutte le possibili azioni di supporto che come amministrazione potremo mettere in atto e per ascoltare le loro proposte, studiarne la fattibilità e decidere insieme una strategia per affrontare la stagione balneare 2020, se ce ne saranno le condizioni. L’amministrazione è presente e si assumerà le proprie responsabilità anche in questo ambito:

L’obiettivo è ripensare le attività connesse alla balneazione in modo da rendere la stagione, qualora fruibile, “diversa” ma ugualmente attrattiva, cercando di tirare fuori tutte le idee innovative che possono valorizzare il litorale nonostante le regole della convivenza con il virus

“A breve in commissione riporteremo anche il Piano utilizzo arenile, per avviarci alla approvazione definitiva in consiglio comunale. Il Comune di Latina – conclude la Ciolfi – si farà trovare pronto, garantendo tutti i servizi essenziali alla balneazione disponibili nel momento dell’eventuale apertura condizionata della stagione balneare. Con gli operatori ci dovrà essere un lavoro di squadra, con disponibilità e supporto reciproci”.