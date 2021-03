Lo sport come volano di sviluppo, economia e turismo. Ma anche presidio indispensabile per salute, qualità della vita e sviluppo della socialità. Sono questi gli argomenti che saranno affrontati domani, Giovedì 4 Marzo, a partire dalle ore 18 nel convegno online organizzato dal Laboratorio Identità Futuro e che sarà trasmesso in diretta facebook dalla pagina del Laboratorio. Ospite d’onore il Presidente del Coni Giovanni Malagò, che racconterà il ruolo dello sport nel nostro Paese e nel mondo.

All’iniziativa prenderanno parte anche la consigliera comunale Giovanna Miele, l’Avvocato Daniele Marini, legale di molte delle associazioni sportive della città di Latina e il presidente della Top Volley Gianrio Falivene. Un contributo al dibattito arriverà anche dal Campione Olimpico di Canottaggio e assessore allo sport di Sabaudia, Alessio Sartori.

“Lo sport rappresenta una delle attività individuali, sociali , economiche e culturali più importanti della nostra città – spiega Miele –. In questi anni di amministrazione mi sono battuta contro i ritardi, le inefficienze e le ipocrisie dell’amministrazione comunale Lbc che non è riuscita a valorizzare quanto di buono le associazioni sportive avevano costruito a Latina. Ma ora è il momento di guardare avanti, di immaginare il futuro”.

Obiettivo del convegno organizzato da Laboratorio Identità Futuro all’interno della rassegna di incontri Latina Protagonista, è quello di stimolare e confrontare idee e proposte per garantire sviluppo, economia e turismo in città.

In questo incontro partendo da una tematica centrale come lo sport, si cercherà di capire, grazie a relatori di eccellenza, come le politiche dello sport possono dare risalto al territorio, ma anche come il territorio può garantire importanza alle attività sportive esistenti e future.

“Pensiamo al grande lustro che sta dando a questa provincia l’equipaggio di Luna Rossa a dimostrazione di quanto l’impegno, il sacrificio e la dedizione diano chance e opportunità di crescita e sviluppo – prosegue Miele -. Ma nulla si ottiene senza progetti, idee e voglia di fare coadiuvati dal sostegno di investimenti, impiantistiche e amministrazioni consapevoli. Credo che la nostra città abbia le carte in regola per rialzare la testa nel settore dello sport e del turismo ad esso collegato”.

Sarà importante, secondo la consigliera, per il Comune di Latina dare sostegno e appoggio alle associazioni sportive dilettantistiche, a tutte quelle realtà che in città danno opportunità ai giovani di praticare sports diversi, garantendo un’opportunità di crescita sana, dando loro un luogo di socialità, educazione e incontro.

“Ma dobbiamo anche pensare alle società sportive che militano nei campionati professionistici – continua Giovanna Miele -. Provo frustrazione quando vedo che comuni nostri confinanti, come Cisterna o Aprilia, hanno realizzato o stanno realizzando palazzetti dello sport o progettano nuovi stadi. Qui a Latina invece le squadre titolate sono dovute emigrare perché hanno trovato incapacità e assenza di programmazione. Va invertita la rotta perché lo sport può diventare il biglietto da visita della Latina del futuro. Ma come per ogni progetto, se non costruiamo le basi, non avremo mai nulla” conclude.