Si chiamano barriere architettoniche. Tradotto, sono tutti quegli ostacoli, spesso anche poco visibili, che diventano montagne insormontabili per le persone con disabilità ma anche per persone anziane o donne con passeggini.

Sono quelle che da anni dovevano essere rimosse anche sul lungomare di Latina e che, invece, restano l’unica vera certezza per una marina già segnata da passerelle rotte o pericolanti, carenza di servizi igienici, pulizia e sicurezza al lumicino.

La situazione che è emersa a seguito del sopralluogo effettuato venerdì scorso da alcuni componenti dell’associazione Movimento Latina, tra cui il presidente, Massimiliano Bruno, e il socio consigliere comunale, Matilde Celentano, per verificare gli accessi alla spiaggia e la fruibilità della balneazione da parte dei soggetti affetti da disabilità, è stata tutt’altro che rosea.

“Dopo quattro anni dall’insediamento della nuova amministrazione Lbc, tanti i proclami, tanti i manifesti e tanti gli impegni assunti nulla di concreto è stato fatto. La situazione – spiegano – è, purtroppo, ancora molto critica e non più tollerabile”.

Il tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche è sempre stato molto sentito dall’associazione Movimento Latina che, ricordiamo, due anni fa fece una raccolta fondi per donare una carrozzina da mare Job ad una bambina affetta da disabilità per facilitarle l’accesso alla spiaggia e all’acqua.

“Non è più accettabile – spiega Bruno – che ancora oggi il Comune di Latina non abbia eliminato le barriere architettoniche e/o le inadeguatezze strutturali che impediscono ai disabili carrozzati, in autonomia e sicurezza, di accedere agli impianti di balneazione e di entrare in acqua, nonché di accedere alla spiaggia libere. Le criticità e le non conformità alla legge che abbiamo riscontrato sono gravi e molteplici: assenza di parcheggi riservati in prossimità delle rampe di accesso all’arenile pubblico, non rispetto della pendenza massima della rampe esistenti, mancanza di sedie da mare job, assenza di servizi igienici a norma, assenza di passerelle sulla sabbia idonee a consentire di raggiungere la battigia e di spostarsi anche perpendicolarmente.”

La condotta inadempiente del Comune di Latina è una grave discriminazione indiretta nei confronti di tutti coloro che soffrono di disabilità motorie poiché viene impedito agli stessi di godere, al pari dei soggetti normodotati, delle spiagge e del nostro litorale, ponendoli in una estrema posizione di svantaggio.

“Come ogni anno, devo purtroppo registrare l’ennesimo ritardo per la manutenzione e la verifica della fruibilità delle passerelle e delle infrastrutture per gli accessi alla spiaggia. La determina degli interventi – spiega la Celentano – di manutenzione è stata pubblicata solo il 7 Luglio con un impegno di spesa di 113.436,00 euro a stagione largamente avviata. Quindi, come sempre, sono andati lunghi. Posso assicurare che al momento, nello stato in cui versano, sono pericolose per tutti, figuriamoci per le persone affette da disabilità motoria”.

Movimento Latina chiede per l’ennesima volta che il Comune intervenga per il rispetto e l’attuazione concreta dei diritti dei cittadini con disabilità.

“Diversamente, come già accaduto per i comuni di Sabaudia e, in ultimo, anche per quello di Sperlonga, l’associazione non esiterà a promuovere azione legale nei confronti dell’Ente, visti anche i precedenti orientamenti espressi dal Tribunale di Latina in favore dei disabili. E’ una battaglia – concludono – di civiltà prima ancora che di legalità”.