Una App destinata al tracciamento e ad evitare assembramenti anche sulla spiaggia libera.

Si chiama “Reservare” ed è operativa da oggi, in via sperimentale, a Latina. Ma già presenta, a quanto sembra qualche problema di accesso legato probabilmente al numero di persone che si sono collegate contemporaneamente.

“Siamo all’ultimo fine settimana di luglio e il Comune del capoluogo pontino, ancora una volta, arriva in ritardo: Sabaudia, che utilizza la stessa tipologia di servizio per la prenotazione di un posto al sole sulle spiagge libere, è già partita da giorni. La verità – interviene il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Matilde Celentano – è che, nonostante i contributi messi a disposizione dalla Regione per la gestione di questa difficile stagione balneare, i riscontri positivi stentano ad arrivare”.

Le spiagge libere – nel tratto A sempre più marginali vista l’estensione delle concessioni necessaria a riparare il danno dell’erosione in assenza di interventi di ripascimento, sono state affidate a 36 steward per il servizio di monitoraggio del distanziamento anti Covid.

“Ma chi controlla il controllore? La domanda non è casuale. Mi sono stati segnalati diversi episodi che meritano attenzione. Mi riferisco a steward che senza la mascherina si sarebbero “confrontati” con bagnanti accorciando notevolmente le distanze e non soltanto in termini di anti-Covid. Sul web girano video poco edificanti per un servizio nato per un supporto ai fruitori del mare. Altre segnalazioni hanno riguardato situazioni oggetto di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Ma – spiega – al di là del singolo comportamento che eventualmente fuori le righe potrebbe essere attribuito a responsabilità individuali, si notano criticità nell’organizzazione”.

Secondo l’esponente di Fratelli d’Italia alcuni tratti di spiaggia libera, sul cosiddetto Lato B, sono completamente sguarniti del servizio.

“Il tutto nonostante per ogni turno di lavoro ci siano in campo 18 steward probabilmente più concentrati in altri arenili. Si era parlato di misurazione della temperatura corporea dei bagnanti agli accessi: tale verifica non mi risulta venga fatta. Stendendo un velo pietoso sulla questione della manutenzione delle passerelle, e restando sui temi Covid aggiungo che mi sono state segnalate situazioni di assembramento dovute alla pratica sulle spiagge libere di sport di contatto, come se niente fosse, in assenza dei vigilantes o che tardano ad intervenire”.

Se a questo si aggiungono i nodi legati alla viabilità inadeguata, ai servizi e alla chiusura di infrastrutture fondamentali come il ponte sul Mascarello, il pasticciaccio è servito.

“Ancora una volta la Marina di Latina non ha avuto da parte di Lbc le attenzioni che meritava. La stagione balneare è iniziata da tempo e siamo quasi in agosto e come sempre si registra una mancanza di programmazione e organizzazione dei servizi. Regna l’approssimazione e il pressapochismo, ma ormai consuetudine – conclude la Celentano – da parte dell’attuale amministrazione”.