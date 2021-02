Spari nella notte in viale Kennedy, a Latina. L’episodio è avvenuto due giorni fa, quando secondo una segnalazione anonima arrivata in questura, sarebbero arrivate alcune auto che avrebbero lanciato oggetti contro un palazzo e da questo per risposta sarebbero stati sparati alcuni colpi. Le auto sarebbero così fuggite.

La polizia, una volta sul posto ha trovato una cartuccia di fucile calibro 12 e ha ritenuto opportuno svolgere ulteriori indagini. Per questo alcune persone, residenti nella strada, sono state sottoposte allo stub, per capire se avessero utilizzato armi nei giorni precedenti, ma ancora i risultati non sono disponibili.

Tra i soggetti sospettati c’è anche un 26enne già noto alle forze dell’ordine: nel 2014 in particolare (quando aveva soltanto 19 anni), era stato arrestato due volte, una per droga e una per furto. Per ora però non c’è alcuna denuncia.

Gli accertamenti continuano, anche se non ci sono testimoni: nessuno sembra aver visto o sentito nulla.