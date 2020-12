“L’amministratore comunale Lbc, a cinque mesi dalle elezioni, ha disatteso le promesse che aveva fatto ai cittadini”.

Si apre così l’intervento del consigluere comunale di Fratelli d’Italia, matilde celentano, in merito alle difficoltà che i cittadini stanno affrontando anche e non solo per l’emergenza covid in atto e che non può in alcun modo pesare solo sulle spalle della comunità che dall’amministrazione dovrebbe ricevere semplificazione e risposte, non certo altri disagi.

“L’emergenza Covid ha evidenziato, oltre che le sofferenze e i disagi, le “differenze” e l’amministrazione comunale, sebbene dotata delle risorse messe a disposizione dalla Regione Lazio, non è sempre stata – spiega la Celentano – in grado di agire tempestivamente per evitare che la crisi economica che colpisce le famiglie più in difficoltà si estendesse ulteriormente. Ad aprile 2020, mentre eravamo tutti in lockdown, la Regione Lazio ha stanziato fondi per lo stato di emergenza Covid-19, misure straordinarie riferite al sostegno alla locazione”.

Peccato che a metà dicembre i contributi previsti per i cittadini di Latina in difficoltà, 455mila euro, non sono stati ancora assegnati agli aventi diritto. Un ritardo ingiustificato, se pensiamo che tante altre iniziative anche non urgenti e necessarie vengono invece sostenute con tempestività.

“Di fronte a una piazza abbellita per le festività natalizie, con tanto di albero e addobbi vari, di cui io stessa ho auspicato la realizzazione per dare una mano alle attività commerciali duramente colpite dalle conseguenze delle misure anti-Covid e per portare un messaggio di speranza e gioia ai più piccoli, non possiamo dimenticarci dei bisogni di tanti altri cittadini”.

Il contributo per gli affitti di casa erano stati pensati, ad aprile, per alleggerire lo stato di crisi di centinaia di famiglie.

“Ad oggi, con tanto di soldi della Regione Lazio, l’amministrazione comunale guidata da Lbc non riesce a liquidare le somme dovute. Mi chiedo se questo sia normale. Speriamo che – conclude la Celentano – almeno l’amministrazione Lbc si attivi presto per l’erogazione dei buoni spesa, visto che ci sono i fondi stanziati per la Regione Lazio. Per Natale potrebbe essere il miglior regalo per tante famiglie”.