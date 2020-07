“Ancora una volta sono rimasti inascoltati gli appelli e gli avvertimenti delle opposizioni per quel che riguarda il nuovo gestore della sosta a pagamento a Latina. Il contratto che la nuova azienda affidataria applicherà ai lavoratori sarà penalizzante. Esprimiamo piena solidarietà ai lavoratori della sosta di Latina. Il nuovo gestore, come ampiamente previsto, intende oggi applicare un contratto di lavoro che decurta in maniera pesante le condizioni degli addetti al servizio”.

Questo il commento del consigliere comunale di Forza Italia, Giovanna Miele, e del direttivo del Laboratorio Identità e Futuro.

Una situazione che prevede, secondo quanto denunciano i sindacati, un taglio delle retribuzioni ai dipendenti, niente più quattordicesima mensilità, abbattimento della paga oraria, possibilità di trasferimenti, riduzione del numero di giorni delle ferie, diritti questi già in capo ai lavoratori con contratto collettivo degli autoferrotranvieri da sempre applicato a Latina.

Più volte anche in commissione si era tentato di affrontare la questione e di comprendere quale sarebbe stato il futuro, reale, degli ausiliari con il cambio appaltco.

Ed era stata proprio la minoranza a portare in commissione trasporti l’unico incontro ad oggi fatto tra società eventualmente subentrante, Comune e sindacati.

“L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Damiano Coletta è responsabile di questa situazione, perché quando poteva evitare questa deriva ha snobbato gli allarmi arrivati da noi consiglieri della minoranza. I diritti acquisiti in anni di lavoro sono stati gettati alle ortiche con il cambio di gestore della sosta. E’ una cosa inaccettabile – spiegano – che svilisce la dignità dei lavoratori. Saremo al loro fianco in questa battaglia”.

Intanto il Consiglio di Stato ha stabilito che il Comune di Latina ha ben operato e la scelta effettuata per quanto concerne l’affidamento del servizio di gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche e di uso pubblico è avvenuta nel modo giusto.

Dal 27 luglio subentra la nuova società e per i lavoratori inizierà una nuova fase.