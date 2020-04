Una richiesta alla centrale operativa dei carabinieri da parte del 118 per un accertamento sanitario obbligatorio per un caso di sospetta infezione da virus Covid-19.

I militari giunti sul posto, apprendevano, dal personale sanitario, che il soggetto in questione, già in quarantena fiduciaria a causa della positività di un familiare convivente, non intendeva sottoporsi al tampone per verificare l’eventuale positività al virus e che, di fatto, si era rinchiuso all’interno dell’abitazione non permettendo ai sanitari di eseguire l’accertamento.

I fatti si sono verificati ieri, 9 aprile 2020, alle 21 circa, a Latina.

I militari della sezione radiomobile, indossati tutti i dispositivi di sicurezza necessari per la protezione individuale in caso di intervento in circostanze del genere, cercavano di effettuare un’opera di persuasione finalizzata ad evitare di dover ricorrere all’uso della forza.

Dopo circa 20 minuti, l’opera di mediazione posta in essere dal militare sortiva l’effetto desiderato in quanto la persona si è convinta ad uscire dalla propria abitazione e, senza alcun uso della forza, seguiva i sanitari presso l’ospedale Santa Maria Goretti.

La capacità comunicativa del militare finalizzata a instaurare il necessario rapporto di empatia ha fatto si che la persona si convincesse a sottoporsi ai necessari accertamenti evitando cosi’ che si ricorresse all’uso della forza altrimenti indispensabile.

L’intervento dei militari si e’ concluso con le espressioni di apprezzamento e ringraziamento da parte degli abitanti della zona che con apprensione avevano seguito le fasi dell’intervento.