Non ha mai preso la patente ma si aggira per Latina come se nulla fosse. Peccato che sia incappato nei controlli dei carabinieri.

Dalle verifiche effettuate dai militari è emerso quindi che il 31enne era sprovvisto della patente di guida poiché mai conseguita.

Non contento e pur essendo dalla parte del torto l’uomo, durante le fasi del controllo, si è scagliato contro i carabinieri minacciandoli.