Il nervosismo si è rivelato “fatale” per un ragazzo di 25 anni di Velletri. L’uomo è incappato in un servizio di controllo da parte dei carabinieri di Latina.

Questa notte il 25enne alla guida della propria auto, infatti, alla vista dei militari ha rallentato l’andatura insospettendo i militari che lo hanno fermato.

A seguito della perquisizione sull’auto sono stati trovati, all’interno di un porta oggetti, un coltello a serramanico di 16 cm e, nel vano bagagli, una spranga in metallo di 41 cm con impugnatura in plastica ed una pistola da soft air in metallo con caricatore inserito, priva di apposito indicatore rosso sulla canna.

Il materiale è stato sequestrato e il 25enne denunciato per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.