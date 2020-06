Vede la pattuglia della polizia e si nasconde dietro un cespuglio. E’ accaduto nella zona delle autolinee di Latina.

I poliziotti della squadra Volante, insospettiti, hanno quindi proceduto alla sua identificazione.

L’uomo da subito si è mostrato insofferente ed intollerante agli accertamenti tanto da indurre i poliziotti a valutare un approfondimento della sua posizione.

La perquisizione personale permetteva ai poliziotti di trovare nascosta nello slip dell’uomo circa 12 grammi, di eroina, già suddivisa in 50 dosi confezionate in cellophane probabilmente destinata ad una avviata attività di spaccio nel mercato della droga del capoluogo pontino.

L’uomo, di 42 anni, nato in Tunisia nel 1978, è stato arrestato in ordine per i reati di detenzione ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

Al termine delle rituali formalità, come disposto dal pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Latina, Miliano, l’uomo è stato ristretto nelle camere di sicurezza della questura di Latina in attesa della direttissima odierna.