Latina, nonostante tanti annunci e buoni propositi da parte dell’amministrazione Coletta, non svetta nella classifica delle smart city in Italia.

Il capoluogo pontino arranca nelle ultime posizioni nonostante l’amministrazione a traino Lbc abbia che un assessorato per la smart city.

“Non siamo riusciti a produrre nessun dato utile per dotare la nostra città del necessario per non essere ai margini del mondo come oggi siamo. Neanche lo smart working è stato – interviene il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Nicoletta Zuliani – mai ipotizzato da questa amministrazione e lo testimonia il fatto che *non esiste nessun regolamento per questa tipologia di lavoro”.

Gli esempi sono segnati dall’emergenza stringente che si sta vivendo nelle ultime settimane a latina come nel resto d’Italia a causa del diffondersi del Coronavirus.

Le si sono ritrovate catapultate nella realtà della didattica a distanza a causa del Covid-19 e stanno rispondendo benissimo.

“Già eravamo avviati su questa strada e molti di noi utilizzavano già i diversi tool e ambienti virtuali. Così si risponde ai momenti di crisi: con l’innovazione. E non è che la scuola abbia chissà quali risorse: è risaputo che i fondi non ci sono ma… siamo un sistema che ha sempre curato – continua la Zuliani – questo aspetto nonostante la scarsità delle risorse. Mai quanto oggi si rende necessario un intervento in questo senso anche nelle amministrazioni comunali e a Latina specialmente”.

L’obiettivo è sollecitare Lbc e la giunta Coletta ad intervenire per evitare che all’emergenza sanitaria se ne aggiungano altre.

“Per questo ho chiesto al presidente della commissione affari istituzionali di avviare immediatamente l’iter per la redazione di un regolamento per lo smart working nel Comune di Latina fornendo anche un regolamento già in uso ad Ascoli Piceno sul quale poter cominciare a lavorare. Mi auguro – conclude il capogruppo del Pd – che su questo fronte si riesca ad agire con la velocità cui non siamo abituati”.