Musei, quegli sconosciuti, almeno a Latina.

Quelli che dovrebbero, e potrebbero, rappresentare un punto di forza e di sviluppo per Latina vivono alla giornata.

Mancano programmazione e progetti che possano caratterizzare il sistema museale pontino e nessuna schiarita sembra porsi all’orizzonte.

“Nella nostra città la cultura è sempre stata vista come un qualcosa di subordinato ad altri temi “prioritari”. Per accorgersene – spiega il consigliere comunale Matteo Coluzzi, coordinatore di Generazione per Latina – basta fare una riflessione sulla rete museale del nostro territorio che attualmente presenta forti criticità relative all’assenza di servizi museali, alla scarsa fruibilità di opere e strutture, alla mancata promozione e valorizzazione, all’allestimento inadeguato ed alla quasi inesistente accessibilità dei musei nei periodi di maggior affluenza”.

Negli ultimi mesi sono state organizzate alcune iniziative per rispondere a queste esigenza attraverso il recepimento di finanziamenti regionali, ma risulta ancora tutto in alto mare.

“Porre come priorità la conservazione, la gestione amministrativa, la valorizzazione, la didattica, la comunicazione sono pratiche ad oggi sconosciute nella nostra città. Basta fare un giro nei musei civici per rendersene conto, sempre che si abbia la fortuna di trovarli aperti, durante il week end è inutile provarci”.

All’inizio dell’era Coletta proprio Coluzzi aveva discusso una mozione, approvata all’unanimità dal consiglio, che impegnava il sindaco e la giunta a provvedere alla stesura di un calendario di eventi e iniziative coerenti con contenitori e contenuti museali oltre che a rivedere e rettificare gli orari di apertura in particolar modo relativamente ai periodi di maggior afflusso e i periodi festivi.

Inoltre venne richiesta l’installazione di cartellonistica relativa alla rete museale ed alle attrazioni turistiche tutte.

“Tutto ciò non si è mai concretizzato. Alcuni tentativi fatti dall’ex assessore Antonella Di Muro non hanno avuto seguito, nonostante i numerosi confronti sul tema. Vorremmo sapere che fine ha fatto l’avviso pubblico per il nuovo direttore scientifico dei musei civici e quale sarà la modalità considerando che nell’ultimo caso Lbc ha deciso di incaricare “gratis” un membro candidato nella propria lista. Nonchè a che punto è il percorso per istituzionalizzare il sito museale di Satricum, tanto millantato da questa maggioranza”.

Tanti interrogativi e temi che saranno oggetto di discussione durante le future convocazioni della commissione cultura e question time.

“Come “Generazione per Latina” più volte abbiamo dimostrato – conclude Coluzzi – ed affermato a gran voce di credere in questa città. Di credere nell’unicità della nostra storia dalla cui dobbiamo e possiamo ripartire. Questa però non deve essere retorica, bensì lungimiranza. Non deve essere proclamo, bensì impegno. E’ innegabile che la bellezza che ci circonda debba vivere una stagione nuova, di attaccamento e di sentimento identitario da parte di chi la vive e di apprezzamento e fascino negli occhi di verrà a visitarla”.