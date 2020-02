Nessuna esperienza politica alle spalle ma un bagaglio consistente sulle spalle come imprenditrice e come esponente di Confcommercio.

Si presenta così, con l’aria quasi intimorita dal momento, Simona Lepori, il nuovo assessore alle attività produttive del Comune di Latina.

Il sindaco Damiano Coletta l’ha scelta, per sua stessa ammissione “in tempi record” per una delle deleghe più rilevanti in un’amministrazione.

“L’ho voluta perchè ho avuto modo di apprezzare l’appropriatezza e la misura dei suoi interventi quando ho avuto occasione di ascoltarla ma soprattutto perchè – spiega il sindaco di Latina – ama questa città, la vive e conosce benissimo il settore di cui da oggi andrà ad occuparsi. E sono certo che contribuirà con la sua azione a riportare orgoglio a Latina“.

Il lavoro da fare è tanto, anzi, tantissimo. Il tempo è limitato considerato che questa consiliatura terminerà tra poco meno di 14 mesi.

Ma ci sono tanta volontà di mettere in campo progetti nuovi e di dare compimento a quelli in itinere.

“L’unica cosa che ho chiesto all’assessore Lepori è di ricucire il rapporto nella città con le attività commerciali – spiega Coletta – aprendo il dialogo con i cittadini e gli operatori nell’ottica di una sempre maggiore condivisione e collegialità delle scelte che per il bene comune intendiamo mettere in campo. Non mi piace la politica degli annunci ma posso già dire che presto presenteremo il progetto di Latina città dei bambini e che per l’ex mercato annonario è in dirittura d’arrivo il progetto per la città del gusto”.

La Lepori ascolta le domande dei giornalisti e cerca supporto nel sindaco che le porge la spalla.

Si parla del futuro della Ztl che verrà valorizzata e migliorata ma anche della chiusura di tanti negozi che viene definita come un passaggio legato a fattori diversi non certo attribuibili a latina nello specifico.

In fondo deve prendere dimestichezza con il nuovo incarico.

“So che c’è tanto lavoro da fare ma ho voglia e determinazione per portarlo avanti. Penso alla marina di Latina dove vorrei realizzare un mercato del pesce in cui le nostre attività possano trovare una vetrina importante, o a spazi per lo sport all’aperto. Ma penso soprattutto al centro della città. Qui dobbiamo riuscire, adesso vedremo con quale strategia, portare persone dall’esterno. Dobbiamo creare una città in movimento, aperta, attrattiva, e sono certa che con il contributo di tutti ci riusciremo”.

Intorno alla Lepori e al sindaco c’è quasi tutta la giunta comunale, seduti ai margini alcuni esponenti della Confcommercio.

La Lepori si guarda intorno, ha iniziato una nuova sfida e cercherà di portare in Comune a Latina la sua grinta imprenditoriale.

Sa bene che i tempi delle imprese e quelle della pubblica amministrazione, non solo a latina, viaggiano su binari paralleli che stentano ad incontrarsi.

“Conosco questa problematica ma credo che sia un problema facilmente superabile. Oggi ho avuto modo di visitare gli uffici del Suap, che entro un mese saranno spostati in centro nell’ex albergo Italia, ed ho visto che il personale è oggettivamente in difficoltà. C’è tanto lavoro e personale sottodimensionato per riuscire a smaltirlo in tempi rapidi. La mia prima richiesta al sindaco .- spiega lanciando uno sguardo a Coletta – è quello di aumentare almeno di una unità la pianta organica di quel settore“.