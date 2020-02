Un ordine del giorno, firmato dal capogruppo della Lega in consiglio comunale, Massimiliano Carnevale e condiviso da tutta l’opposizione.

Un documento non discusso in aula per questioni burocratiche ma che non perde il proprio valore.

L’obiettivo, infatti era impegnare il sindaco di Latina, Damiano Coletta, a mettere in campo tutte le azioni volte a sensibilizzare i Ministeri competenti sulla necessità di implementare ulteriormente l’organico delle forze dell’ordine di Latina e provincia nonché a dotare gli agenti della polizia locale degli strumenti di difesa più idonei a garantirne la sicurezza personale e la tutela dell’ordine pubblico, promuovendo inoltre tutte le attività di sua competenza per aumentarne il numero del personale.

Ma anche a sostenere nelle sedi competenti e istituzionali la necessità che il governo non modifichi i decreti sicurezza che prevedono inasprimenti di pena per le associazioni mafiose, anche straniere, e puniscono più severamente i reati di violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

Contestualmente si esprime solidarietà al poliziotto aggredito da un componente delle famiglia Di Silvio, il 13 febbraio, davanti alla Questura di Latina.

Quotidiane, infatti, sono diventate le minacce e le aggressione ai danni delle forze dell’ordine e gli episodi gravissimi, come quello che si è verificato nel quartiere Nicolosi, con la rissa tra stranieri che ha portato all’identificazione di 11 persone e che evidenzia la mancanza di sicurezza a Latina.

“Le forze dell’ordine devono sentire tutto il sostegno delle istituzioni e dei cittadini” ha commentato il sindaco Damiano Coletta che subito dopo l’accaduto ha espresso vicinanza a tutto il personale della polizia contattando personalmente il questore di Latina.