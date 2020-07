Una ferita che resterà indelebile nel cuore di Latina e della sua ccomunità.

E’ quella aperta dalla morte, a seguito di un drammatico incidente stradale avvenuto poco più di una settimana fa sull’Appia all’altezza di Pontinia, di Chiara Battisti.

Oggi, parenti e tantissimi amici le hanno dato l’ultimo saluto nella chiesa di Santa Rita.

Il dolore si percepiva in ogni passo, in ogni parola e in quel silenzio rotto solo dalle note della musica di Baglioni che hanno accompagnato la bara all’uscita verso il carro funebre.

Aveva solo 28 anni Chiara e si sarebbe laureata proprio oggi ma quello che doveva essere l’ennesimo passo verso il futuro le è stato bruscamente strappato.