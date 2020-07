Una vita spezzata nel pieno del su fiorire a causa delle gravissime lesioni riportate a seguito dell’incidente stradale avvenuto una settimana fa all’altezza di Pontinia, sull’Appia.

E’ quella di Chiara Battisti, 28 anni, che si è spenta in ospedale due giorni fa.

Chiara er ricoverata all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove, ancora in gravi condizioni, si trova il fidanzato che era in auto con lei al momento dello scontro in cui, era già rimasto vittima Alessandro Paolucci, un uomo di 40 anni di Cisterna.

I funerali di Chiara si terranno domani, il giorno in cui si sarebbe laureata, alle 10,30 nella chiesa di Santa Rita a Latina.