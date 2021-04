Latina, si masturba davanti ad una dodicenne: è caccia al maniaco

Maniaco ancora a piede libero a Latina.

L’allarme è scattato ieri pomeriggio quando un uomo, non ancora identificato, si è reso responsabile del reato di atti osceni in luogo pubblico.

Sfortunata protagonista dell’episodio una ragazzina, di appena 12 anni.

I fatti si sono svolti verso l’ora di pranzo nel parcheggio del centro commerciale Il Colosseo, in viale Le Corbusier. La piccola era all’interno dell’auto di famiglia che aspettava la madre, scesa a fare la spesa da sola per evitare di esporla ai rischi del contagio da covid. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori della polizia, l’auto era parcheggiata in un posto semi appartato, il che ha consentito all’uomo di avvicinarsi non visto e proporre alla povera vittima il suo ‘spettacolino’.

Si sarebbe, infatti, masturbato e denudato parzialmente davanti agli occhi della ragazzina prima di scappare al sopraggiungere del genitore. Fortunatamente non ha provato ad entrare in auto, ma si è ‘accontentato’ di essere guardato.

Sul caso indaga la Polizia di Latina.