“Penso di esprimere il pensiero di tutto il consiglio comunale, della città, dell’amministrazione e dei dipendenti dell’Ente non solo esprimendo la vicinanza alla sua famiglia in un momento tanto tragico ma ricordando Giuseppe manzi come un uomo dotato di caratteristiche oggi più che mai rare e capace di coniugare competenza, riservatezza e gentilezza. I suoi consigli sono stati preziosi per l’attività di questo Ente e per tutti noi. Amava e conosceva il suo lavoro ed ha saputo trasmettere questa passione anche ai suoi collaboratori”.

Con queste parole oggi il sindaco Damiano Coletta ha ricordato il dirigente del settore bilancio tragicamente scomparso ieri a causa di un malore improvviso.

La morte di Manzi è avvenuta a Latina dove l’uomo si è accasciato a terra nello sconcerto dei passanti. Inutili purtroppo i soccorsi.

Il consiglio comunale di Latina è stato, quindi, rinviato su decisione assunta all’unanimità proprio in segno di lutto.

Il consiglio riprenderà il 23 luglio. All’ordine del giorno di oggi l’esame del Rendiconto.