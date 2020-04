Si è spento ieeri all’età di 95 anni Ugo Redi. Medico chirurgo, specialista in Igiene aveva creato a Latina il laboratorio di analisi pubblico in largo Celli nel 1960.

L’anno successivo aveva aperto quello privato che porta il suo nomee diventato in breve tempo centro di riferimento per i cittadini non solo di Latina ma dell’intera provincia..

Il sindaco Damiano Coletta e tutta l’amministrazione comunale hanno espresso il proprio cordoglio per la sua scomparsa e lo ricordano quale “fondatore dello storico laboratorio analisi di via Oberdan al servizio della città da quasi 60 anni. L’amministrazione comunale rivolge alla sua famiglia le più sentite condoglianze”.